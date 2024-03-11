В Роспотребнадзоре дали советы, как снизить калорийность блинов

С наступлением Масленицы вопрос калорийности блинов становится особенно актуальным. Специалисты из пресс-службы Роспотребнадзора поделились советами о том, как приготовить блины более здоровыми, не жертвуя их вкусом.
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