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В Роспотребнадзоре дали советы, как снизить калорийность блинов

В Роспотребнадзоре дали советы, как снизить калорийность блинов

С наступлением Масленицы вопрос калорийности блинов становится особенно актуальным. Специалисты из пресс-службы Роспотребнадзора поделились советами о том, как приготовить блины более здоровыми, не жертвуя их вкусом.

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