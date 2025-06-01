В США снят с продажи последний автомобиль с 5-ступенчатой «механикой»

Nissan прекратил производство седанов Versa с базовой трансмиссией. Теперь «бюджетник» предлагается только с вариатором, и это исторический момент: в США не осталось новых машин с 5-ступенчатой «механикой»! Некогда популярная коробка передач уступила место «шестиступкам» и автоматам во всех нишах.