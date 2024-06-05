Сатановский: со стороны США идет зондирование российского ядерного щита

Власти США опасаются, что Россия может применить ядерное оружие на Украине, если «незалежная» будет и далее атаковать приграничную территорию России оружием американского производства.
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