Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Коська
    Братцы!!! УМИЛЯЕТ АБСОЛЮТНАЯ ТУПИЗНА Европейский рукамиводителей!!! Ракетная программа в Иране ОСУЩЕСТВЛЕНА  ПОЛНОМ О...Страны Европы про...
  • Tanya Brodchev
    🧐🤔🙄🤕Главком ВСУ Залуж...
  • Гурбангулы
    Пока вы хохотали над дедушкой, кто-то почистил ваши карманы.Президент США зая...

Для поражения БПЛА из автомата: британская армия получит новые прицелы SMASH

Для поражения БПЛА из автомата: британская армия получит новые прицелы SMASH

Пехотинцы британской армии вскоре получат новейшие прицелы для стрелкового оружия, которые дадут им тактическое преимущество перед беспилотными летательными аппаратами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх