За 11 месяцев 2024 года СК России направил в суд около 300 дел о терроризме

Почти 300 уголовных дел о действиях террористического характера направлено в суд за 11 месяцев 2024 года, заявили в пресс-службе СК РФ по итогам собрания в честь 14-й годовщины со дня образования ведомства 17 января, сообщает ТАСС.
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