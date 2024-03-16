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Комик рассказал зачем задвухсотил 1,5 тыс. своих сограждан на территории России. Ответ поразил даже его соратников

Комик рассказал зачем задвухсотил 1,5 тыс. своих сограждан на территории России. Ответ поразил даже его соратников

Интересная жизнь с Vera Star   То, с каким ослиным упорством бывший комик бросает сограждан на убой, шокирует даже видавших виды генералов.

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Комментарии
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Елена Филиппова
Зеленский, вообще, мало что решает. Это приказы американских хозяев, которые любым способом стремятся просто физически уничтожить славянский генофонд, ведь украинцы - это не нация, они такие же славяне, а значит, русские. Поэтому жидомасоны всегда хотели нас уничтожить, чтобы не от кого было потом русских детей рожать.
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18 час.
Анатолий Анатольев
Враг делает то, что мы ему позволяем! Хватит жалеть заказчиков, ПОРА по власти стран врагов бить, на коленях выпрашивают - НУ ВРЕЖЬТЕ,т.к. устали позорить свою нации, а мы все не можем пойти на встречу и где же наше БЛАГОРОДСТВО????!
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9 час.
Юрий Николаев
Цензурных комментариев нету!
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7 час.

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