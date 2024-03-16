Комик рассказал зачем задвухсотил 1,5 тыс. своих сограждан на территории России. Ответ поразил даже его соратников

Елена Филиппова

Зеленский, вообще, мало что решает. Это приказы американских хозяев, которые любым способом стремятся просто физически уничтожить славянский генофонд, ведь украинцы - это не нация, они такие же славяне, а значит, русские. Поэтому жидомасоны всегда хотели нас уничтожить, чтобы не от кого было потом русских детей рожать.