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Бурак Озчивит будет искать Золушку в очередных «Елках»

Бурак Озчивит будет искать Золушку в очередных «Елках»

Альметьевск снова становится местом съемок франшизы «Елки». Год назад жителям Нефтеграда летом устроили снежное представление, а на этот раз для съемок «Елок 11» пригласили известного турецкого актера Бурака Озчивита.

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