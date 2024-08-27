Бурак Озчивит будет искать Золушку в очередных «Елках»

Альметьевск снова становится местом съемок франшизы «Елки». Год назад жителям Нефтеграда летом устроили снежное представление, а на этот раз для съемок «Елок 11» пригласили известного турецкого актера Бурака Озчивита.
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