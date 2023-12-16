Bloomberg: Путин высмеял отдаление Запада от Украины

Тенденция к охлаждению отношения Запада к Украине и пугающая Киев перспектива сокращения поддержки со стороны его союзников стали поводом для ироничного комментария российского президента Владимира Путина, пишет Bloomberg.
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