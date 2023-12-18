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Ван Дейк обвинил Онана в затяжке времени после игры «Ливерпуля» и «МЮ»: «Из-за тебя мы сыграли полчаса». Вратарь улыбнулся в ответ

Ван Дейк обвинил Онана в затяжке времени после игры «Ливерпуля» и «МЮ»: «Из-за тебя мы сыграли полчаса». Вратарь улыбнулся в ответ

Команды сыграл вничью (0:0) в матче 17-го тура АПЛ. По информации Talksport, после игры капитан мерсисайдцев подошел к вратарю манкунианцев и сказал: «Из-за тебя мы сыграли лишь получасовой матч».

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