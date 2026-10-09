"ЛизаАлерт" разыскивает 4-летнего мальчика в Рязани

В Рязани продолжаются поиски 4-летнего мальчика, который пропал 9 октября 2026 года после прогулки. По информации "ЛизаАлерт", ребенок последний раз был замечен в поселке Строитель.
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