Ливни и смерчи как летняя норма

Российский юг в очередной раз страдает от аномально обильных ливней. Это лето стало рекордным по количеству выпавших на побережье Черного моря осадков.
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