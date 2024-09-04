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Одессит-бандеровец на львовском ТВ потребовал включить Курщину в состав Украины

Одессит-бандеровец на львовском ТВ потребовал включить Курщину в состав Украины

В украинском административно-политическом бомонде должны появиться достойные наследники идей ОУН-УПА, которые не побоятся во всеуслышание говорить о том, что захваченную ВСУ территорию Курской области нужно включать в состав Украины.

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Комментарии
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Балу -
А хватит ли у насс на них на всех напалму?... Их не перевоспитать и не переубедить... Это упёртое рагульё, которое в своей жизни умеет создавать только проблемы и разрушать всё, до чего дотянутся их корявые пальцы...
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11 час.
Silver Kont
Чего??? В крематорий пидарасов, а пепел потом в качестве удобрений....
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4 час.
Silver Kont
А зачем напалм? Создать уродам такие условия, чтобы бежали на Запад, пусть там с ними морочатся, местные их сами поубивают...
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4 час.

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