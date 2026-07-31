РПЛ, синхронное плавание, полуфиналы Лиги наций и ММА

Не только о футболе

Насыщенное 1 августа: матчи «Балтики», ЦСКА и «Локомотива», прощание Усмана Нурмагомедова с PFL и Марк Вологдин в UFC! 👊 3:30*: Усман Нурмагомедов – Арчи Колган, PFL New York *Время боя может измениться и будет уточнено PFL 2026.