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Не только о футболе

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РПЛ, синхронное плавание, полуфиналы Лиги наций и ММА

РПЛ, синхронное плавание, полуфиналы Лиги наций и ММА

    Насыщенное 1 августа: матчи «Балтики», ЦСКА и «Локомотива», прощание Усмана Нурмагомедова с PFL и Марк Вологдин в UFC! 👊 3:30*: Усман Нурмагомедов – Арчи Колган, PFL New York *Время боя может измениться и будет уточнено  PFL 2026.

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