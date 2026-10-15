Певец Андрей Губин признался, что был бы рад званию заслуженного артиста России, но не завидует Наташе Королёвой, уже получившей этот статус.
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