Владимир Путин: более 30 стран проявляют готовность сотрудничать с БРИКС

Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме Более 30 стран проявляют готовность сотрудничать с БРИКС, некоторые хотят присоединиться к организации, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).