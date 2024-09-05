Владимир Путин: более 30 стран проявляют готовность сотрудничать с БРИКС

Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме Более 30 стран проявляют готовность сотрудничать с БРИКС, некоторые хотят присоединиться к организации, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
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