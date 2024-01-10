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Региональный минстрой разрешил астраханцам не платить за мусор

Региональный минстрой разрешил астраханцам не платить за мусор

Но при условии, что региональный оператор не выполняет свои обязанности перед потребителями. Об этом сообщил астраханский министр строительства и ЖКХ Денис Капралов, комментируя ситуацию с мусором, которая тянется с лета 2023 года.

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