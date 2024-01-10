Региональный минстрой разрешил астраханцам не платить за мусор

Но при условии, что региональный оператор не выполняет свои обязанности перед потребителями. Об этом сообщил астраханский министр строительства и ЖКХ Денис Капралов, комментируя ситуацию с мусором, которая тянется с лета 2023 года.
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