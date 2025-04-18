Трамп в режиме ожидания: Политик ждёт о России ответ по перемирию на Украине

Уже на этой неделе американский президент ожидает получить от Москвы ответ относительно перемирия.Выяснилось, что президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп хочет получить от России ответ по возможному перемирию на Украине в ближайшие дни.
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