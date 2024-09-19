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Китай

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Президент России продлил действие продовольственного эмбарго на импорт из стран Запада на два года

Москва, 19 сентября /Синьхуа/ -- Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго на импорт из стран Запада, введенного в ответ на международные санкции еще в 2014 году, на два года -- с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года.

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