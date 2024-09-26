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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жак Вильнев: «Если Норрис не станет чемпионом, то по вине «Макларена», не по своей»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев возложил ответственность на «Макларен» за потенциальный проигрыш личного титула и ответил на вопросы о борьбе Ландо Норриса с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и собственным напарником Оскаром Пиастри.

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