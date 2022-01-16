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Сергей Шакуров раскрыл семейную тайну

Сергей Шакуров раскрыл семейную тайну

Собрав в ресторане на свое 80-летие самых близких друзей, актер рассказал необычную историю своего. С сыном Маратом Сергей Иванов Собрав в ресторане на свое 80-летие самых близких друзей, актер рассказал необычную историю своего появления на свет.

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