Сергей Шакуров раскрыл семейную тайну

Собрав в ресторане на свое 80-летие самых близких друзей, актер рассказал необычную историю своего. С сыном Маратом Сергей Иванов Собрав в ресторане на свое 80-летие самых близких друзей, актер рассказал необычную историю своего появления на свет.
Собрав в ресторане на свое 80-летие самых близких друзей, актер рассказал необычную историю своего. С сыном Маратом Сергей Иванов Собрав в ресторане на свое 80-летие самых близких друзей, актер рассказал необычную историю своего появления на свет.
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