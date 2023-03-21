Издание Newsweek заявило, что объятия Владимира Путина и Си Цзиньпина подняли вопрос о дипломатическом лидерстве США

Издание Newsweek, ссылаясь на слова американского политолога Томаса Грэма, заявило, что объятия президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином должны стать поводом для беспокойства США.
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