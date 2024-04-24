Следком возбудил в Щелково дело против ударившего ребенка воспитателя детсада

В Щелково в отношении воспитателя детского сада, ударившего ребенка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.
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