Экс-главком ВСУ Залужный призвал Запад отказаться от ряда свобод

Global Look Press/Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей первой речи в качестве посла Украины в Великобритании призвал жителей стран Запада отказаться от ряда свобод ради выживания.
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