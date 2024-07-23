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Экс-главком ВСУ Залужный призвал Запад отказаться от ряда свобод

Экс-главком ВСУ Залужный призвал Запад отказаться от ряда свобод

Global Look Press/Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей первой речи в качестве посла Украины в Великобритании призвал жителей стран Запада отказаться от ряда свобод ради выживания.

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Комментарии
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Роман Орманин
Это за него ублюдка кто то с запада говорит!!!
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17 час.
EV
Evgeni Velesik
Мясник! Тебя на том свете будут жарить на сковородке черти! А рядом Зелю и всех остальных!
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16 час.

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