"Вскоре после инаугурации": Келлог допустил, что Трамп может быстро завершить украинский конфликт

Потенциальный спецпосланник по Украине Кит Келлог допустил способность избранного президента США Дональда Трампа завершить украинский конфликт "вскоре после инаугурации", Келлог предположил, что противостояние Киева и Москвы может закончиться в ближайшие месяцы.