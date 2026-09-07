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Zero Hedge

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Lawmakers Press DHS On Forced-Labor Import Enforcement

Lawmakers Press DHS On Forced-Labor Import Enforcement

Lawmakers Press DHS On Forced-Labor Import Enforcement Authored by Arthur Zhang via The Epoch Times, A bipartisan group of lawmakers wants to know whether enforcement is keeping pace after the Department of Homeland Security last month added 43 companies to its forced-labor Entity List - the largest single expansion since the list was created.

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