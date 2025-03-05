Трамп сравнил расходы США на Украину с отнятой у ребенка конфетой

N Nata Согласна! Он бешеного пса соседям сплавить желает, но при этом, если появится возможность, то и хапнуть полезные ископаемые. Торгаш высшей пробы! Ему выгодно, чтобы славяне уничтожали друг друга, а в этой суете он обогащался.

М Мария Верно. Пиндосы только и делали, что на войнах чужими руками обогощались. Нажились на 1-й мировой войне, потом на 2-й. А сейчас тем более! Нашли опять дураков воевать для их обогащения.