Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп сравнил расходы США на Украину с отнятой у ребенка конфетой

Трамп сравнил расходы США на Украину с отнятой у ребенка конфетой

Президент США Дональд Трамп сравнил легкость, с которой его предшественника Джо Байдена уговорили расстаться с колоссальными американскими бюджетными средствами для оказания военной помощи Украине, с простотой лишения ребенка конфеты.

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Комментарии
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N
Nata
Согласна! Он бешеного пса соседям сплавить желает, но при этом, если появится возможность, то и хапнуть полезные ископаемые. Торгаш высшей пробы! Ему выгодно, чтобы славяне уничтожали друг друга, а в этой суете он обогащался.
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20 час.
М
Мария
Верно. Пиндосы только и делали, что на войнах чужими руками обогощались. Нажились на 1-й мировой войне, потом на 2-й. А сейчас тем более! Нашли опять  дураков воевать для их обогащения.
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20 час.
Светлана Петрова
Они устроили театральное шоу на весь мир, держа фигу в кармане, обманывать нас им не в первой...
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20 час.
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