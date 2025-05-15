Структура «Волга-Днепра» должна заплатить $200 млн ирландским лизингодателям

Высокий суд Англии и Уэльса постановил, что нидерландская компания Volga-Dnepr Logistics, входящая в российскую авиагруппу «Волга-Днепр», должна выплатить промежуточный платеж в размере $202,8 млн и 50 000 фунтов стерлингов судебных издержек ирландским «дочкам» крупнейшего в мире лизингодателя AerCap.
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