Нижегородская правда

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Республика Сербская заинтересована в поиске инвесторов из Нижегородской области

4 августа на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области состоялись переговоры между нижегородскими предпринимателями и делегацией Республики Сербской, в состав которой вошли представители банка инвестиций и развития региона-партнера.

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