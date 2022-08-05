Республика Сербская заинтересована в поиске инвесторов из Нижегородской области

4 августа на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области состоялись переговоры между нижегородскими предпринимателями и делегацией Республики Сербской, в состав которой вошли представители банка инвестиций и развития региона-партнера.
4 августа на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области состоялись переговоры между нижегородскими предпринимателями и делегацией Республики Сербской, в состав которой вошли представители банка инвестиций и развития региона-партнера.
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