Средства ПВО сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины

В зоне специальной военной операции сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Тем временем, ВС РФ улучшили свои позиции, освободили населенных пункт в ДНР и отбили пять контратак штурмовых групп противника, уничтожив более 1,9 тысячи военнослужащих ВСУ и десятки единиц боевой техники.