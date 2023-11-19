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Второй запуск космического корабля Starship Илона Маска закончился неудачно

Второй запуск космического корабля Starship Илона Маска закончился неудачно

Компания SpaceX Илона Маска снова не смогла провести успешный запуск космического корабля Starship, причем второй раз подряд.

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