Количество часов на занятия физкультурой в школах определило Минпросвещения РФ

Минпросвещения направило в регионы методические рекомендации по организации уроков физической культуры в 2026/2027 учебном году.
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