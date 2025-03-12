Петербург очистят «цифровые дворники»

Проект «Цифровой дворник» тестируется с начала 2025 года. В перспективе петербуржцы смогут через приложение видеть на карте, где находится закрепленный за конкретным участком работник ручного труда, а также получать заблаговременно сообщения о предстоящей уборке территории, чтобы перепарковать автомобиль.
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