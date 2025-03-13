С 13 марта вступил в законную силу Договор о взаимной безопасности России и Белоруссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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