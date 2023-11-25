Зачем влюблённые женщины постоянно сплетничают о своих мужчинах?

Дамы любят хвастаться, им хочется казаться лучше, чем они есть на самом деле. Если женщина активно ведёт свои социальные сети, она будет публиковать в них любые свои приятные жизненные моменты, а иногда всё делается не ради чего-то приятного, а ради фото, которое все увидят и подумают, что эта ….