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Пенсионную реформу решили «подсластить»

Пенсионную реформу решили «подсластить»

В стране резко нашлись деньги, чтобы выплатить старикам по 10 тысяч Целое состояние выплатит правительство РФ пенсионерам.

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Алекс М
Не обожраться бы от таких подачек! Хотя ничего удивительного - скоро выборы...
Валентин Поляков
А ты Путина слушал или сплетни собирать привык? Вот ни Сталин, ни Хрущёв, ни Брежнев такими «подачками» народ не баловали. Конечно, накануне выборов это выглядит как-то не очень красиво, но никто и ни кого не принуждает голосовать не по убеждениям. Например, я свой выбор сделал раз и навсегда, в 1993-м, проголосовав за партию, в которой никогда не состоял: за КПРФ...
саша дмитренко
а почему не было визга,когда недавно на школу дали??
Валентин Поляков
Отвечаю. Тоже визжали, но не так сильно. Визжали, что мало...
bmp5555
ДАМ сказал, что партии не стыдно смотреть в глаза людЯм.
NVS66 SergeiShulepov
Хаму и быдлу смотреть не стыдно.
Марина Панаева
То-то Медведева на съезде партии не было....видимо, ему всё таки стыдно:)))
саша дмитренко
опять пидерасты недовольны!! в сентябре получат!! и только поганые тупые ублюдки считают деньги олигархов! это цена их собственности а не деньги в кармане!!
NVS66 SergeiShulepov
дмитренко подачка под выборы ЕР и платеж не одинаково.
саша дмитренко
номер! а что не визжали когда недавно на школу путин дал??
NVS66 SergeiShulepov
Дали не отказали, это не платежи а подачка.
NVS66 SergeiShulepov
ВВП свои деньги дает или перераспределяет как ресурсы.
Евгений Натесов
NVS66 SergeiShulepov трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
NVS66 SergeiShulepov
Натесов-буратино не доделанный, вероятно раньше времени выпал из ворот.
Евгений Натесов
NVS66 SergeiShulepov трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
саша дмитренко
честные есть? то считает подачкой-НЕ БЕРИТЕ!
Елена Бреслова
а никто и не дает! и скорее всего после выборов скажут "денег нет, но вы держитесь"
вылитый литой
назад не принимают,,,,,
саша дмитренко
дурочка! в сентябре дадут!
NVS66 SergeiShulepov
Обещание для продвижения ЕР.
sss
ну и что значит заголовок? Кому они реформу подсластили? Больше всех от реформы пострадали предпенсионеры. А они то и не получили ничего...
Евгений Натесов
Предпенсионеры это что за бред?
sss
формулировочка провластных структур. Я ее не придумывала
Евгений Натесов
Хотелось бы уточнений. Что за провластная структура?
Светлана Баттерман
В 2021 году к предпенсионерам относятся мужчины 1960-1963 годов рождения и женщины 1965-1968 годов рождения. Рассчитывать на получение льгот могут граждане, подтвердившие свой статус предпенсионера справкой
Евгений Натесов
NVS66 SergeiShulepov трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
полудурок и дегенерат , не уморился еще свой дебилизм всем тут показывать, урод глупый
NVS66 SergeiShulepov
Деревянный выкидыш «провластный» поддерживающий действующую власть, существующий политический режим и его деятелей действующий в их интересах. Есть недоделанные, недоношенные ну ты экземпляр музейный исследовательский.
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
Понятно , дебилизм не излечим и сдохнет только вместе с дебилом .
Светлана Баттерман
Подтверждаю,что это махровый тролль пасущийся на полях МТ и прячется за ЧС, что бы оплеухи не прилетали
Евгений Натесов
NVS66 SergeiShulepov трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
NVS66 SergeiShulepov
Буратино НЕДАТЕСАНЫЙ что головку повесил, Мальвина не дала или мозг твой деревянный.
NVS66 SergeiShulepov
Тесак у меня есть и мастера, приходи подравняться.
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Николай Зайчиков
Ну ты на букву Му..к и смешон , перепиши свой дебилизм еще раз в мой адрес , покажи еще раз какой ты дебил . Кстати , отвечать Му..ку больше не собираюсь хоть ты обосрись .
Евгений Натесов
NVS66 SergeiShulepov трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Евгений Натесов
Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Светлана Баттерман
Автор дешевка предвыборная
Андрей Викторов
Эти деньги, 10 тысяч пенсионерам и 15 тысяч военным(ментам, пожарным....) это даже не прибавка, это реально иудины серебрянники. Что такое для пенсионера, обычного 10 т.р.? Это более 50% средней пенсии по России. Но это не более чем квартплата за месяц за среднюю квартиру, так же в среднем по России! И ВСЕ! Пенсионер, конечно порадуется этим 10 т.р, но не долго и не сильно. Для военного пенсионера это еще меньшая значимость, хотя тоже 10 т.р на дороге не валяются. С 2013 года военным пенсионерам, по новому Закону, ввели ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ пенсии. Опять же по этому же Закону ЕЖЕГОДНО пенсия в/п должна увеличиваться на "кусочек" этого КОЭФФИЦИЕНТА и величину годовой инфляции, то есть около 5-5,5% в год минимально. В наличии ХЕР НА РЫЛО, включая 2021 год всего 3 раза индексировали инфляцию, 3 раза подкидывали этот "кусочек". ЗАШИБИСЬ! А вспомнил, как то 5 т.р. в конце года подкинули. Путем несложных математических операций получается следующее - 5%х8 лет=40%, именно на столько у военных пенсионеров должна была быть повышена пенсия к 2021 году. Реально - 5х3= 15% ВОТ И ВСЯ ЛЮБОВЬ!!!! ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ! А где оставшиеся 25% и это МИНИМАЛЬНО? В ПИЗ..Е НА ВЕРХНЕЙ ПОЛКЕ!!! Продолжать дальше? Думаю не стоит. И так все ясно.

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