Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Медведева о прокате Кондратюка: «Это то самое олимпийское катание, которое мы так хотели наблюдать от наших фигуристов»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева оценила выступление Марка Кондратюка в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх