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Аргументы и Факты

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  • Валентин Щербаков
    А РОССИИ вообще нужна дружба с фашистами и русофобами из Эстонии.......Президент Карис: ...
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    Так как Зе нк Президент егр можно хвататт и отправить на фронт!Зеленский отказал...
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    Так иди на фронт "Комедиант"!Зеленский отказал...

В Крыму назвали призыв Столтенберга попыткой запугать Россию

В Крыму назвали призыв Столтенберга попыткой запугать Россию

Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары по российской территории является попыткой запугать Москву и оказать давление на фоне успешного продвижения российской армии на передовой.

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