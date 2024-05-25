В Крыму назвали призыв Столтенберга попыткой запугать Россию

Призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары по российской территории является попыткой запугать Москву и оказать давление на фоне успешного продвижения российской армии на передовой.
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