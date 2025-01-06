Председатель партии «Единая Россия» и заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Рождеством Христовым, опубликовав соответствующее сообщение в своем Telegram-канале.
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