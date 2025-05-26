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Царьград

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Ирина Роднина: Недопуск русских дуэтов на Олимпиаду 2026 неизбежен

Ирина Роднина: Недопуск русских дуэтов на Олимпиаду 2026 неизбежен

Олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала решение о недопуске русских пар и дуэтов к Олимпиаде 2026.

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