Почему жену Брежнева не пустили к телу мужа после его смерти

10 ноября 1982 года, во сне тихо ушёл из жизни генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Рядом с ним в последние минуты жизни находилась его верная супруга Виктория Петровна, которую, после официальной констатации смерти мужа, в силу определённых причин, сразу так и не допустили к его телу.