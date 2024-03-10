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Карен Хачанов: «В плане тенниса мне в Индиан-Уэллс не нравится. Здесь просто невозможно показать хорошую игру»

Карен Хачанов: «В плане тенниса мне в Индиан-Уэллс не нравится. Здесь просто невозможно показать хорошую игру»

Во втором круге он уступил Тиаго Сейбот Уайлду 5:7, 1:6. – Честно скажу, в плане тенниса мне здесь не нравится (смеется).

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