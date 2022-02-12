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Свежие комментарии
АМ
Андрей Мустаев
Обычное дело:там где нарушается баланс, начинаются проблемы.
Жизнь без машины:...
Dinif Димитров
Ну бредятина написана. Это мог написать только житель мегаполиса. Посмотрел бы я как он из деревни без ОТ на самокате...
Жизнь без машины:...
АП
Александр Путников
Угу, не один дебил не отказался... Отказываются только умные))
Жизнь без машины:...
5колесо
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Февраль – март 2022 (№ 135)
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