5колесо

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Свежие комментарии

  • Андрей Мустаев
    Обычное дело:там где нарушается баланс, начинаются проблемы.Жизнь без машины:...
  • Dinif Димитров
    Ну бредятина написана. Это мог написать только житель мегаполиса. Посмотрел бы я как он из деревни без ОТ на самокате...Жизнь без машины:...
  • Александр Путников
    Угу, не один дебил не отказался... Отказываются только умные))Жизнь без машины:...

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