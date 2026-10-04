Итоги летней наступательной кампании: тройка с плюсом равна четвёрке с минусом

«Зелёнка» с передовой понемногу исчезает, а вместе с ней и летняя кампания, длившаяся с мая по сентябрь включительно.
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