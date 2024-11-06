Ноябрь под знаком Скорпиона: что принесет месяц России и миру согласно прогнозам Глобы Ольга ВайленкоС приближением последнего месяца осени наступает время, когда звезды обещают глубокие изменения и эмоциональное напряжение.
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