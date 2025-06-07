По данным инсайдера, Раккун-Сити в Resident Evil Requiem не будет основным место дейст...

По данным инсайдера, Раккун-Сити в Resident Evil Requiem не будет основным место действияCapcom официально представила долгожданную Resident Evil 9: Requiem, новую главу в культовой серии ужасов, выход которой запланирован на 27 февраля 2026 года.
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