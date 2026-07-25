СК РФ: подростков втягивают в терроризм обманом и угрозами

Руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СК России Виталий Саксин в интервью ТАСС заявил, что подростков всё чаще вовлекают в преступления террористической направленности на объектах транспорта с помощью обмана и прямых угроз, а не обещаний быстрого заработка.
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