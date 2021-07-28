Рязанские прокуроры нашли нарушения обращения с животными в трёх местах отдыха

Так, звери, которые находились в местах отдыха, не были идентифицированы. Специалисты не оформили надлежащим образом ветеринарные сопроводительные документы на корма для животных, а вода, которую пьют, не соответствует необходимым требованиям.
Так, звери, которые находились в местах отдыха, не были идентифицированы. Специалисты не оформили надлежащим образом ветеринарные сопроводительные документы на корма для животных, а вода, которую пьют, не соответствует необходимым требованиям.
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