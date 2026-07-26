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Аргументы и Факты

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В Турции застрелили члена правящей партии и двух членов его семьи

В Турции застрелили члена правящей партии и двух членов его семьи

В турецкой провинции Батман произошло вооруженное нападение, жертвами которого стали представитель руководства районного отделения правящей Партии справедливости и развития Мехмет Дирек, а также его сын и племянник.

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