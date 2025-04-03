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Царьград

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Новые пошлины Трампа: Пингвины есть, России нет – Почему»

Новые пошлины Трампа: Пингвины есть, России нет – Почему»

Соединённые Штаты ввели новые таможенные пошлины – в перечне 185 государств.Американский президент Дональд Трамп ввел новые торговые пошлины против 185 стран.

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