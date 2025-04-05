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Царьград

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В Красноярском крае сняли шторм на видео: ветер сносит людей, срывает крыши, раздувает пожары

В Красноярском крае сняли шторм на видео: ветер сносит людей, срывает крыши, раздувает пожары

Красноярцы выкладывают в соцсетях видео с последствиями разгула стихии 5 апреля. Скорость ветра в городе днём превысила 25 м/с.

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